Son Dakika Haberleri: Üzerine Yamaçtan Kaya Parçası Düşen Hafif Ticari Araç, Ağaca Çarptı: 4 Yaralı

Üzerine Yamaçtan Kaya Parçası Düşen Hafif Ticari Araç, Ağaca Çarptı: 4 Yaralı

38 dakika önce

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçası hafif ticari aracın üzerine düştü.

Üzerine Yamaçtan Kaya Parçası Düşen Hafif Ticari Araç, Ağaca Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçası hafif ticari aracın üzerine düştü. Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Budak köyü mevkiinde meydana geldi.  Gümüşhane'den Giresun'a giden Adem Temel (42) yönetimindeki 28 EH 048 plakalı hafif ticari aracın üzerine, yol üzerindeki yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki kaya parçasının cama isabet etmesi sonucu başından yaralanan sürücü Temel, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, 100 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. Kazada Adem Temel ağır, Uğur Alim (32), Esranur Temel (16) ve Ertuğrul Temel (20) ise hafif yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane'ne Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü Temel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:25 Kaynak: DHA

Giresun, Torul, Gümüşhane, 3. Sayfa
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