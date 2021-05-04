Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir - Son Dakika

Fıtığın çoğu kişi tarafından tam olarak bilinmediğini ifade eden Zafer Aksungur, "Omurilikteki dokular korunaklı bir zarın içerisindedir. Bel kaslarınız çok zorlarsanız buradaki basıncı arttırırsınız. Fıtık dediğimiz şey de basınca bağlı olarak bu zarın yırtılmasıyla ortaya çıkar. Ani bir hareket yaptığınızda o an ortaya çıkmayabilir." dedi.

"ASLA BELİNİZİ KIRMADAN EĞİLMEYİN"

Fıtık oluşumunun büyük kısmının dikkatsizlik ile ortaya çıktığına dikkat çeken Aksungur, "Yerden bir şey alırken mutlaka belinizi kırarak eğilin. Asla belinizi kırmadan eğilmeyin. Tekrar tekrar yanlış pozisyonlarda hareket edersek bu basınç yine oluşur. Öte yandan, yapılan son araştırmalara bakıldığında bel ağrısının strese bağlı olarak geliştiği de ortaya çıkmıştır. Ayrıca her bel ağrısı da bel fıtığından kaynaklanmaz. Ağrının sebebi bel fıtığından kaynaklanıyor ise mutlaka bir doktora muayene olunması gerekir."