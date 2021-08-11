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Uzman tavsiyesi; zamanı doğru yönetmek verimli çalışmayı sağlar - Son Dakika

Uzman tavsiyesi; zamanı doğru yönetmek verimli çalışmayı sağlar

11.08.2021 13:09
Uzman tavsiyesi; zamanı doğru yönetmek verimli çalışmayı sağlar, System.String[]

Etkili ve verimli ders çalışmanın, öğrencinin ders yükünü günden güne azaltacağını ve öğrenciyi daha iyi bir noktaya taşıyacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Zaman, doğru yönetildiği takdirde verimli çalışmayı sağlayacak bir faktör" dedi.

Etkili ve verimli ders çalışmanın, öğrencinin ders yükünü günden güne azaltacağını ve öğrenciyi daha iyi bir noktaya taşıyacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Zaman, doğru yönetildiği takdirde verimli çalışmayı sağlayacak bir faktör" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, ders çalışma alışkanlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler uzun süre çalışsalar bile her geçen gün daha fazla gelişim kaydedemiyorlarsa, öğrendiklerinin kalıcılığını sağlayamıyorlarsa ve ölçme-değerlendirme süreçlerine her geçen gün daha hazır olduklarını hissedemiyorlarsa, 'verimli ders çalışmanın gerçekleşmediği' düşünülmelidir diyen Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Ebeveynlere sıklıkla 'çocuğum çok fazla çalışmasına rağmen neden başarılı olamıyor?' kaygısını yaşatan temel sorunlardan biri de budur. Ebeveyn gözlemi veya öğrencinin öz-farkındalığıyla bu durumun erken tespit edilmesi ve etkili çalışma becerilerinin öğrenci tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesi, muhtemel öğrenme kayıplarının önüne geçerek, akademik başarıyı artırır" ifadelerini kullandı.

"SADECE OKUMAK ÖĞRENMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Öğrenme konusunda yapılan araştırmalara göre öğrenmeyi sağlayan önemli faktörün ders materyaline yönelik "aktif ilgi" olduğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Yani öğrencinin ders materyalinin önünde geçirdiği süre ne kadar uzun olursa olsun, "sadece okumak, sadece izlemek, sadece dinlemek" gibi edilgen stratejiler içerdiği takdirde, anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesi mümkün değildir. Aktif ilgide esas, öğrencinin ders materyalindeki içeriğe ilgi duyması, bu içeriği bilinçli bir şekilde işlemesi ve içeriği anlamak üzere bizzat çaba sarf etmesidir. Yine yapılan araştırmalar göstermektedir ki bunu sağlayacak en etkin strateji kendi kendine veya diğerlerine "öğretmek"tir. Öğrencinin çalışılacak konuya ilişkin soruları, sorunları ve bunlara verilebilecek yanıtları formüle etmesi, öğrendiği yeni bilgiyi kendi ifadeleriyle ve yüksek sesle söylemesi, kendi yaşantısıyla ilişkilendirip örnekler bulması, anlaşılması zor kavramlara yönelik temsili simgeler üretmesi, harita, şekil veya grafiklerle anlam üretmesi aktif olarak çalışmasını sağlayacaktır" dedi.

"HER ÖĞRENCİ FARKLI ZEKA TİPİNE SAHİP"

"Verimli ders çalışma alışkanlıklarının kazanılmasında etkili diğer bir faktör ise öğrencinin nasıl öğrenebildiğine yönelik bilgisinin olması durumudur" şeklinde konuşan Dr. Kavgaoğlu, "Dersi niçin öğreniyorum? Öğrendiğim bilgiyi nasıl kullanacağım? Bu bilgiyi ne kadar sürede ve nasıl bir yöntemle öğrenirim? Öğrenemezsem nasıl bir strateji izlerim? Sonuçta ne elde edeceğim?" gibi sorularla düşünmek öğrencinin bu konuda ilerlemesini sağlayacaktır. Sorulara verilecek yanıtlar bireysel farklılıklara duyarlıdır çünkü her öğrenci farklı zeka tipine sahiptir, dolayısıyla problem çözmek üzere kullanacakları stratejiler de farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. Kavgaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ders çalışırken bir işlem sırası belirlemek" ve bu sırayı takip etmek üzere alışkanlık geliştirmek de verimli çalışmayı sağlayacak önemli bir stratejidir. Örneğin; derslerden önce kısaca konulara göz gezdirmek, konu başlıklarını ve koyu renkle vurgulanmış kavramları not etmek, varsa bölüm özetlerini, bölüm hedeflerini gözden geçirmek, zihinde oluşan soruları not etmek. Ders esnasında pratik notlar almak.  Ders sonrasında, alınan notları değerlendirmek; öğrenmenin kalıcılığını sağlamak üzere gün, hafta, ay bazlı tekrar planı hazırlamak, ne kadar öğrendiğini kendi kendine değerlendirmek, bu kapsamda kazanılması gereken programlama alışkanlıklardandır."

"ZAMANI DOĞRU YÖNETMEK VERİMLİ ÇALIŞMAYI SAĞLAR"

Doğru yönetildiği takdirde zamanın verimli çalışmayı sağlayacak bir faktör olduğuna vurgu yapan Dr. Kavgaoğlu, şunları söyledi:

"Günlük çalışma sürelerini düzenli küçük oturumlara bölerek odaklanmak ve oturumları takiben küçük molalar kullanmak daha etkili bir öğrenme sağlayacağı gibi öğrenilenleri hafızada tutmayı da kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte girilecek sınav, kazanılacak okul, alınacak diploma gibi eğitsel hedefleri ve ileriye dönük hayat amaçlarını önceleyerek zamanı yönetebilmek, bu amaca hizmet eden faaliyetlere odaklanmak ve zaman kaybettirici faaliyetleri ayırt ederek bunlardan uzak kalabilmek edinilmesi gereken önemli alışkanlıklar arasındadır.  Özellikle teknolojinin içine doğan ve dijital yerliler olarak da tanımlanan 21. yüzyıl çocukları ve gençleri için yaşamlarının rutin bir parçası haline gelen dijital ortamlar, ders çalışırken zaman kaybettirici bir araç haline gelebilmektedir. Bu nedenle ders çalışırken dikkat dağıtıcıları yönetmek ve odaklanmayı sürdürmek için bilgisayar, telefon, tablet gibi ortamlarda ekran sürelerini kısıtlamak, bunun için yardımcı pratik aplikasyonlar kullanmak da etkili bir yöntem olabilir.  Mevcut çalışma alışkanlıkları ders yükünü hafifletmediğinde ve ders çalışılmasına rağmen gelişim kaydedilmediğinde, etkili çalışma becerilerine yönelik farkındalığın sağlanması ve doğru çalışma alışkanlıklarının kazanılması ile verimli sonuçlar almak mümkün olacaktır."


Uzman tavsiyesi; zamanı doğru yönetmek verimli çalışmayı sağlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman tavsiyesi; zamanı doğru yönetmek verimli çalışmayı sağlar - Son Dakika


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