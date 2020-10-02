Uzmandan zararlı otlarla mücadelede "Malçlama" yönteminin kullanılması önerisi - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, zaralı otlarla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine "malçlama" yönteminin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, halk dilinde "ot ilacı" olarak kullanılan kimyasalın, hem mahsül kaybına hem de toprakta bir sonraki yılda daha fazla zararlı otun çıkmasına neden olabildiğini belirtti.

Bu konu hakkında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve endüstriye geri kazanımlar elde ettiklerine değinen Arslan, "Çalışmalarımızda ciddi geri kazınımlar elde ettik. Yabancı otları kontrol etmek amacıyla toprağın canlı veya cansız materyallerle örtülmesini 'malçlama' olarak adlandırıyoruz. Bu yöntem zararlı otların kaybolmasını sağlar ve geri dönüşümlerde kullandığımız tüm atıklar bize katkı olarak döner. Organik ve inorganik pek çok materyal, malçlama amacıyla kullanılabilir." ifadesini kullandı.

Arslan, malçlamanın yabancı otların gelişmesi için gerekli olan ışığı engellediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıksa dahi, fotosentez yapamadıkları için yaşamlarını devam ettirememektedirler. Bu nedenle malç materyallerinin belirlenen alanı tamamen örtmesi etkinlik açısından önemlidir. Malçlama başarılı bir yabancı ot kontrol yöntemi olduğu gibi, bitkisel üretimde önemli bir bileşendir. Malçlama, topraktan buharlaşma yoluyla su kaybını azaltır, toprak sıcaklığını korur, toprağı dona karşı korur, erozyonu önler, topraktaki organik madde miktarını artırır, organik malçların birçoğu topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini artırır, bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlar, ürün kalitesini ve verimini artırır."