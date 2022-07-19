Uzmanı uyardı: "Tercih yaparken iyi araştırma yapın, ortaöğretim başarınız çok kıymetli"

Aday öğrencilerin tercih hakkını nasıl elde edeceği ile ilgili bilgi veren Tercih Danışmanı Nilgün Akçay, tercih yaparken çok iyi araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Tüm tercihleri doldurmak zorunda değilsiniz, okumak istemediğiniz bir bölüm ya da programı bir şey olmaz diyerek tercih yapmayın. Kazandınız fakat kayıt olmadınız bu durum bir yıl sonra ortalamanızdan kesinti yapılmasına sebep olacaktır. Özellikle barajın kalkmasıyla ortaöğretim başarınız çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Tercih Danışmanı Nilgün Akçay, aday öğrencilerin tercih hakkını nasıl elde edeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "Temel yeterlilik testinde Türkçe veya Matematik testlerinin birinden 0,5 ham puan alan öğrenci ön lisans programlarından (iki yıllık programları) tercih yapma hakkını elde etmiş olacaktır. Alan yeterlilik testindeki sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puanlarının hesaplanabilmesi için; aday öğrenci temel yeterlilik testinden yukarıda belirttiğim iki testten birinden 0,5 ham puan almış olmalı, daha sonra sayısal alandan tercih yapmak istiyorsa matematik veya fen bilimleri testinden 0,5 ham puan, eşit ağırlık alanından tercih yapmak istiyorsa matematik testinden veya Türk dili ve edebiyatı - sosyal bilimler 1 testinden 0,5 ham puan, sözel alandan tercih yapmak istiyorsa Türk dili ve edebiyatı 1 - sosyal bilimler 1 testinden ve ya sosyal bilimler 2 testinden 0,5 ham puan, dil alanında tercih yapmak istiyorsa girdiği yabancı dil testinden 0,5 ham puan almalıdır" diye konuştu.

"TERCİH YAPARKEN ÇOK İYİ ARAŞTIRMA YAPMALARI GEREKİYOR"

Devlet üniversitelerinin bazı bölüm ve programlarına yığılmalar olabileceği ihtimalinden bahseden Tercih Danışmanı Nilgün Akçay, "Özellikle uzaktan eğitim ve açık öğretim seçeneklerinden çıkartılan Adalet programında yoğunluk olması beklenmektedir. Bu nedenle sadece bu örnekle bile düşünecek olursak aday öğrenci ve ailelerini bu yılda tercih yaparken çok iyi araştırma yapmaları gerekiyor" dedi.

Akçay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önünde bulunduracak olursak aday öğrenciler kendilerine en uygun bölüm veya program tercihi dışında bu yıl tercih listelerinin yanlarına notlar almaları ve bu notlar doğrultusunda en son tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Örneğin; birinci tercihin il dışı dört yıllık bir bölüm olsun, üniversitenin imkanları nelerdir? Teori eğitim mi yoksa uygulamalı eğitim mi ağırlıklı? Çap ya da yan dal imkanları var mı? Devlet üniversitesi mi vakıf üniversitesi mi, üniversitemin çevresinde özel ya da devlet yurdu var mı? Ücreti ne kadar? Yurt bulamazsam ev kirası ne kadar? Ulaşım kolay mı zor mu? gibi sorular sorarak araştırma yapmak çok önem arz etmektedir. İkinci tercihin yaşadığın ilde ve birinci tercihinde bulunduğun bölüm olsun. Aynı araştırmayı ikinci tercihin içinde yaparak kendine en uygun kararı verebileceğini düşünüyorum. Bu araştırmayı tercih listendeki tüm kısma uygulamalısın."

"ORTAÖĞRETİM BAŞARINIZ ÇOK KIYMETLİ"

24 tercih hakkının bulunduğunu hatırlatan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tercih Danışmanı Nilgün Akçay, "Tüm tercihleri doldurmak zorunda değilsiniz, okumak istemediğiniz bir bölüm ya da programı bir şey olmaz diyerek tercih yapmayın. Kazandınız fakat kayıt olmadınız bu durum bir yıl sonra ortalamanızdan kesinti yapılmasına sebep olacaktır. Özellikle barajın kalkmasıyla ortaöğretim başarınız çok kıymetli. Tercih listenizi hazırlarken konuyla ilgili uzman görüşü mutlaka alın. Lisedeki rehber öğretmenlerinizden, bulunduğunuz ilçe rehberlik araştırma merkezinden ya da üniversitelerin tercih danışmanlarından destek alabilirsiniz. Her yıl söylediğim sloganımı tekrar etmek istiyorum "Doğru Tercih Geleceğinizi Kazandırır". Bu nedenle tercihlerinizi yaparken iyi bir araştırma sizin geleceğe yatırımınız olacaktır" dedi.

(İHA)