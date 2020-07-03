Uzmanından "sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmeli" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmeli" uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

Prof. Dr. Üstündağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun besinlerin bağırsaklardan emilip vücut için yararlı yapı taşlarına çevrilmesi ve zararlı toksik maddelerin atılmasını sağladığını ifade etti.

Suyun sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Üstündağ, "Suyun, vücuttaki her türlü önemli reaksiyonda olmazsa olmaz ve öneminin bir diğer göstergesi de vücudumuzun çok büyük bir bölümünün sudan oluşması. Erkeklerin yaklaşık yüzde 60, kadınların ise yaklaşık yüzde 50 kadarı sudan oluşuyor. Dolayısıyla su, bir taraftan yaşamımızın konforu demek, bir taraftan da sağlıklı yaşamın gerçekleşmesi ve yaşamın vazgeçilmez unsuru demek." dedi.

Üstündağ, su eksikliğinin vücutta birçok rahatsızlığa neden olduğunu, 1 litre su kaybının vücut ısısını 0,4 derece artırdığını anlattı.

Araştırmalara göre erkeklerin günde en az 2,5 litre, kadınların ise en az 2 litre su tüketmesi gerektiğini vurgulayan Üstündağ, bu miktarların kişinin vücut özellikleri ve yaşadığı ortama bağlı olarak artabileceğine dikkati çekti.

Su ihtiyacının kişinin vücut özellikleri ve yaşadığı yere göre değiştiğini dile getiren Üstündağ, şöyle devam etti:

"Su alımının tümü sıvı şeklinde değildir. Yiyeceklerimizden yüzde 30 kadar suyumuzu alırız. Örneğin en çok su bulunduran karpuz, kavun gibi yiyeceklerin yüzde 90'ı sudur. Yoğurt, makarna ve ekmek gibi katı yiyeceklerle de bir miktar su almış oluruz. Yiyeceklerden aldığımız suyun haricinde suyu direkt olarak almamız çok önemlidir. Özellikle sıcak havalarda su tüketimine dikkat etmeliyiz.

Sabah kalktığımızda en az bir bardak su içmek su eksikliğinin gelişmemesi için çok faydalıdır. Yine idrar yaptıktan sonra içilecek bir bardak su, eksikliğinin gelişmemesi için çok güzel olacaktır. Gece yatarken bir bardak su içmek de yine önemli bir faktördür. Ancak su içmeyi de abartmamak lazım. Eksikliği zarar olduğu gibi fazlası da aynıdır. Su zehirlenmesi diye bir kavramı da biliyoruz."

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmeli' uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 20:21 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:26 Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:04 Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
00:37
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
23:03
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
22:05
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 01:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından "sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmeli" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]