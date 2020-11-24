Uzmanından "Sigara içmek zatürreye yatkınlığı arttırıyor" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "Sigara içmek zatürreye yatkınlığı arttırıyor" uyarısı

24.11.2020 12:01
Uzmanından

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, erişkin hastalarda akciğerdeki yapısal bozukluklar, altta yatan ciddi hastalığın olması ve başlı başına ciddi bir risk faktörü olan sigara içiminin zatürreye yatkınlığı arttırdığını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, erişkin hastalarda akciğerdeki yapısal bozukluklar, altta yatan ciddi hastalığın olması ve başlı başına ciddi bir risk faktörü olan sigara içiminin zatürreye yatkınlığı arttırdığını ifade etti.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde çocukluk çağı ölümlerinin en önemli nedenlerinden birinin zatürre olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 5 yaş ve altında yaklaşık 150 milyon çocuğun zatürre tanısı aldığını, 20 milyonunun hastaneye yatırıldığını ve 2 milyondan fazla çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Kazancı, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ise solunum yolu enfeksiyonları, ikinci en sık ölüm nedeni olup, 0-14 yaş arasındaki çocukların tüm ölümlerinin yaklaşık yüzde 14'ünden sorumlu tutulmaktadır. Benzer şekilde erişkinlerde de önemli bir mortalite (ölüm oranı) sebebidir. Özellikle 65 yaş üzeri kişilerde yoğun bakım ünitesine yatış ve mortalite oranı da artış göstermektedir. Yine yoğun bakımda kalış süresi uzadıkça ölüm oranlarının da arttığı bilinmektedir. Özellikle yaşlı popülasyonda ciddi akciğer bulgularının olması durumunda mekanik ventilasyon desteği gerekebilir. Bu durum hem sağ kalım oranında düşmeye hem de maliyetlerin artmasına neden olabilir."

Kazancı, tüm yaş gruplarında uygun antibiyotik seçiminin, sorumlu mikroorganizmaya yönelik tedaviye uygun yaklaşım olduğunu belirterek, "3-6 aydan küçük çocuklarda bakteriye bağlı akciğer enfeksiyonu düşünülüyorsa yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Evde bakım koşullarının uygun olmadığı ve takibi yeterli olmayan çocuklarda hastane yatışı yapılarak tedavi edilmesi uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bazı durumların hastalığa yatkınlığı artırdığını vurgulayan Kazancı, "Erişkin hastalarda akciğerde olan yapısal bozukluklar, altta yatan ciddi hastalığın olması ve başlı başına ciddi bir risk faktörü olan sigara içimi zatürreye olan yatkınlığı arttırmaktadır. Bu nedenle tüm yaş grupları için kronik hastalığı olan kişilerin yakın takip edilmesi, dengeli beslenme, sigaranın bırakılması ve sigara dumanına maruziyetin önlenmesi, grip aşısının yapılması etkili olacaktır. Riskli gruptaki hastalara pnömokok aşısı da yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp Fakültesi, Kazancı, Sigara, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'Sigara içmek zatürreye yatkınlığı arttırıyor' uyarısı - Son Dakika


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