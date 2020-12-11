Son dakika haberi! Uzmanından, "Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Uzmanından, "Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor" uyarısı

11.12.2020 12:45

Son dakika haber: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmediğini belirterek, "Bazıları dokununca virüsün bulaştığını sanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmediğini belirterek, "Bazıları dokununca virüsün bulaştığını sanıyor. Zaten artık tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Virüsün en önemli bulaş yolu, damlacık dediğimiz solunum yollarıyla oluyor." dedi.

Yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarının hayata tutunması için ekibiyle özverili şekilde çalışan Yılmaz, AA muhabirine, havanın soğumasıyla kötü günlere girildiğini, asla rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Her zamankinden daha dikkatli olunmasını isteyen Yılmaz, "Grip vakaları artmaya, Kovid-19, H1N1 tüm gripler birbirine karışmaya başladı. O nedenle izolasyona en çok dikkat etmemiz gereken döneme girdik. Yoğun bakımlara en çok ihtiyaç duyacağınız dönemdeyiz. Geçenlerde hastaneye gelen 25 yaşında doğum sonrası sorunları olan bir hastayı, 14 saat sonra yoğun bakıma çekebildik. O nedenle dışarıya çok az çıkın, başka hastalıklara da maruz kalmayın. Şu dönemde gerçekten trafik kazası yapmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Hastanelerindeki 100 civarındaki yoğun bakım yatağının 30'unun Kovid-19 için ayrıldığını aktaran Yılmaz, her yaş grubundan vakaların geldiğine dikkati çekti.

"Hastalık herkeste ayrı seyrediyor"

Entübelerden 96 yaşındaki hastayı de iyileştirip taburcu ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "30 yaşında hastalığı çok ağır seyrettiği için kaybettiğimiz hastalarımız da var. Hastalık herkeste ayrı seyrediyor. Şiddeti herkeste çok farklı. O nedenle altta yatan hastalığına da bağlı. Bazı genç yaşta hastalığı ağır seyrediyor, bazıları 96 yaşında Kovid-19'u atlatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yeni suni solunum cihazlarının konforlu olduğunu, bazı hastaları entübe etmeden bu cihazlar sayesinde tedavi edip, taburcu edebildikleri aktardı.

"Yoğun virüs alımı hastalığın seyrinde önemli"

Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yoğun virüs alımı hastalığın seyrinde oldukça önemli. Mesai arkadaşlarımızdan, yoğun bakımda takip ettiklerimiz oldu. Yoğun bakım doktorlarımız da hasta oldu. Doğal olarak oldukça sıkıntılı atlatıyorlar. Sağlıkçılar direkt bu işle iç içe olduğu için daha ağır atlatıyorlar. Bu dışarıdakiler daha hafif atlatacaktır diye yanlış anlaşılmasın. Şu anda 23 hastanın 22'si sağlıkçı olmayan kişiler. Bir sefer maruz kalmasına rağmen çok ağır atlatan ya da kaybettiklerimiz de oluyor. Ama virüsü yoğun almamak gerekiyor."

Yoğun bakım servisinde tüm ekibin özveriyle çalıştığına işaret eden Yılmaz, herkesin bu süreçte çok daha dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle sosyal ortamlardan virüsün çok kolay bulaştığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor. Bazıları dokununca bulaştığını sanıyor. Zaten artık tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Virüsün en önemli bulaş yolu, damlacık dediğimiz solunum yollarıyla oluyor. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni çok önemli. Aynı ortamda çalıştığımız enfekte olan mesai arkadaşlarımız oldu ama hep maskeyle çalıştığımız için kendimizi koruduk."

Virüsün kimden geleceğinin belli olmadığına değinen Yılmaz, açık veya kapalı her ortamda virüsün kolayca bulaşabildiğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi! Uzmanından, Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor uyarısı
Son dakika haberi! Uzmanından, Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor uyarısı
Son dakika haberi! Uzmanından, Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor uyarısı
Son dakika haberi! Uzmanından, Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor uyarısı

Akdeniz Üniversitesi, Murat Yılmaz, Doğum, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Uzmanından, 'Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor' uyarısı - Son Dakika


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