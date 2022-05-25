Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın - Son Dakika
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Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın

25.05.2022 17:44

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları İzmit'in ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü. Kıyıya vuran denizanaları vatandaşları korkuturken, uzmanlar ise ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini açıkladı. Temas edilmesi durumunda ise amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor.

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları (chrysaora hysoscella), artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara'da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Dünyanın en zehirli türlerinden biri bu seferde Tekirdağ kıyılarında görüldü

"NE ÖLÜSÜNE NE DE DİRİSİNE DOKUNMAYIN"

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Dünyanın en zehirli türlerinden biri bu seferde Tekirdağ kıyılarında görüldü

"DENİZE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, "İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok" dedi.

Tekirdağ kıyılarına vuran denizanalarıyla ilgili uzmanlardan uyarı: Ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
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Kaynak: İHA

Ege Denizi, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

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