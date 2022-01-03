'ÜZÜM İHRACATI YÜZDE 33 ARTTI' - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünde 2021 yılı ihracat rakamlarını paylaşan Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Geçen yıla oranla yaş üzüm ihracatında yüzde 33 artış gerçekleşti" dedi.

Alaşehir'den 2021 yılında 230 bin ton Sultaniye üzüm ihracatı yapıldı. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 20 bin TIR çıkış yaptı. Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümde 2021 yılı ihracat rakamları açıklandı. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümün ihracat merkezi olan Alaşehir ve çevresinden 2020 yılında başta Rusya olmak üzere 82 farklı ülkeye 173 bin ton ihracat yapılmıştı. 2021 yılında ise Sultani üzümde yüzde 33 ihracat artışı sağlanarak 230 bin ton olarak gerçekleşti. Sadece Sultani üzümden 350 milyon dolarlık gelir elde edildi. Alaşehir'den 2021 yılında yapılan Sultani üzümün ihracatını değerlendiren Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "2021 yılı için 250.000 ton hedef koymuştuk. Ancak son 2 ayda özellikle Rusya Federasyonu'nun denetimlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilendi. Bu olumsuzluk sadece sofralık üzümle sınırlı kalmayarak, diğer ürünlerde de benzer şekilde düşüşler kaydedildi" dedi. Soygür, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde 2021 yılında ihracatımız 230 bin ton olarak gerçekleşti. Sultaniye üzüm ihracatında yıllık artış yüzde 33 olarak gerçekleşti. 2021 Yılında Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 20 bin TIR çıkış aldı. Yaptığımız ihracat 350 milyon dolar civarındadır. 82 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Yılın iyi geçtiğini söyleyebilirim. Üzümün haricinde yaş sebze ve meyvelerden nar, şeftali, kiraz gibi buna benzer ürünler ihracat ediyoruz. Tüm ihracat ürünlerden toplamda 600 milyon dolar ihracat yapıldı" diye konuştu.