Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu - Son Dakika

Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu

07.10.2020 09:50

- Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu Kilis'te yaş üzümün taneleri zorlu iş ve işlemlerin ardından kışın en önemli besin kaynaklarından olan pekmeze dönüşüyor.

- Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu

KİLİS - Kilis'te yaş üzümün taneleri zorlu iş ve işlemlerin ardından kışın en önemli besin kaynaklarından olan pekmeze dönüşüyor. Bölgedeki fabrikada ve evde çeşitli yöntemlerle yapılan doğal pekmezin kilosu 20-30 TL arasında değişen fiyatla satışa sunuluyor.

Türkiye'de önemli bir bağcılığa sahip olan Kilis'te üzüm taneleri, suyunun sıkılması ve dev kazanlarda kaynatılması gibi farklı aşamaların ardından pekmeze dönüşüyor. Bu yıl tane üzümün istediği değeri bulamadığı belirten üreticiler, üzümleri pekmez yapımına yöneliyor. Musabeyli ilçesine bağlı bir çok köyde pekmez üretim tesisi kuruldu. İlçeye bağlı Çayıraltı köyünde kurulan pekmez üretim fabrikasında son teknolojik imkanlarla yaş üzüm pekmezi üretimi yapılıyor. Üzüm bağlarından toplanan üzümler, fabrikaya getirildikten sonra ilk önce yıkanıyor. Daha sonra çöpü ve dış kabuğu çıkarıldıktan sonra presle üzümün suyu çıkarılıyor. Daha sonra üzüm dinlendirme tanklarında bekletildikten sonra kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Pekmez üreticisi Mehmet Gün, 6 yıldır pekmez üretimi yaptığını ifade ederek, "Çevre köylerdeki üzüm bağlarından toplanan üzümleri pekmeze dönüştürüyoruz. Üzümleri çiftçiden satın alıyoruz veya kiralama yöntemine gidiyoruz. Tesisimizde yaklaşık günde 20 ton yaş üzüm işliyoruz. Çiftçilerimiz üzümden yapılan pekmezlerini alıyorlar, satmak isteyen üreticilerin pekmezini de satın alıyoruz. 2-3 ton pekmez üretecek kapasitemiz var. Yaş üzümden sezonda yaklaşık 100 ton pekmez üretimi yapıyoruz. 2020 yılı pekmez döneminde pekmezin kilosu 20-30 TL civarında alıcı buluyor" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Üzüm pekmezinin bölge için önemli olduğunu ifade ederek, "Pekmez insan için çok faydalıdır. Bu yıl üzüm para etmeyince çiftçilerimiz, üzümlerini pekmeze dönüştürmeye başladı. Bu yıl yaş ve kuru olarak satılan üzümlerin para etmemesi nedeniyle, pekmeze dönüştürülüyor. Kilis'ten pekmez en çok soğuk iklime sahip olan doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gönderiliyor. Rusya'ya dahi gönderiliyor. Soğuk iklimin olduğu yerlerde pekmez daha fazla tüketildiği için buralara gönderiliyor. Bilim adamları pekmezin sağlık açısından önemli olduğunu söylüyorlar. İlimiz için pekmez önemli bir yere sahiptir Pazar olarak, pekmezin kilosu 20-30 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor" dedi.

Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu
Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu

Türk Lirası, Musabeyli, Türkiye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu - Son Dakika Ekonomi

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