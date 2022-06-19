Bölgede bir haftadır dönem dönem etkili olan yağışlı ve bulutlu hava timelapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle Uzungöl'de kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bulutların Uzungöl üzerindeki dansı cep telefonu kameralarına yansırken, yaşanan yağış sonrası Uzungöl üzerinde oluşan gökkuşağı ortaya eşsiz görüntüler çıkmasına neden oldu. O anları bölgedeki turistler cep telefonları ile kayda aldı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Çaykara, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uzungöl'de bulutların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika

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