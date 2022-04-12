Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü

12.04.2022 16:57

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'e de kar yağdı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrasında 5-10 santimetre arasında kar kalınlığı oluştu.

Ramazan dolayısıyla sessiz günler geçiren Uzungöl'ü ziyaret eden az sayıdaki turist, beyaza bürünen ormanları ve yöresel mimariyi yansıtan evleriyle ünlü merkezde gün içinde adeta birkaç mevsimi bir arada yaşama fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, soğuk hava ve kara rağmen göl çevresinde yürüyüş yaptı, seyir terasında vakit geçirdi.

"İlk kez geliyorum ama bir kere daha gelmek istiyoruz"

Turistlerden Noura Khateeb, AA muhabirine, Uzungöl'ü ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çok güzel. Çok sevdim buraları. Çok soğuk. Dün yağmur vardı, sonra kar başladı. Bilmiyorduk kar yağacağını, bize sürpriz oldu. Buna rağmen çok güzel. Annem ve teyzemle geldik. Hepsi çok sevdi. İlk kez geliyorum ama bir kere daha gelmek istiyoruz." dedi.

Waffa Karman da Karadeniz'in doğasına hayran kaldığını ifade ederek, nisan ayında kar sürprizi beklemediklerini, bu nedenle biraz şaşırdıklarını söyledi.

"85-90 yıllarında nisan ayında kar görmüştük"

Tur şirketi işletmecisi Cemil Şirin ise nisanda kar yağışı görmelerinin çok enteresan olduğunu dile getirerek, "Çok eski yıllarda, 85-90 yıllarında nisan ayında kar görmüştük. Ben 48 yaşındayım, öyle hatırlıyorum. Uzungöl'ün şimdiki zamanlarda kar görmesi, yazın çok güzel geçeceğini anlatıyor." diye konuştu.

Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü
Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü
Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü

YORUMLAR
500
Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

Türkiye, Uzungöl, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement