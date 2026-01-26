Uzungöl Kış Festivali Büyük Başarı - Son Dakika
Uzungöl Kış Festivali Büyük Başarı

26.01.2026 15:44
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Uzungöl Kış Festivali'nin kış turizmi için önemli olduğunu belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl ilki düzenlenen Uzungöl Kış Festivali'nin şehrin kış turizm potansiyelini sergileme noktasında kritik bir eşik olduğunu ve adeta bir şölen havasında geçtiğini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'u her mevsim yaşayan ve yaşatan marka bir kent yapma yolundaki kararlılıklarının, güçlü iş birlikleriyle artarak devam edeceğini ifade etti.

Uzungöl'ün Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Genç, "Hamdolsun ki Uzungöl Kış Festivali'ni büyük bir gurur ve başarıyla tamamladık. Şehrimizin kış turizmi potansiyelini sergileme noktasında kritik bir eşik olan bu festival, her gün 30 bini aşkın hemşehrimizin ve misafirimizin katılımıyla 3 gün boyunca adeta bir şölen havasında geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmadan tamamlanan festivalin, şehrin organizasyon kabiliyetinin ve kurumlararası güçlü eş güdümün en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Festival sürecinde emek veren herkese teşekkür eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu büyük organizasyonun planlama aşamasından son anına kadar özveriyle çalışan Trabzon Valiliğimize, Çaykara Kaymakamlığımıza, Çaykara Belediyemize, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Uzungöl Turizm Derneğimize, güvenliği sağlayan Jandarma ve Emniyet teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, UMKE ve AFAD görevlilerimize, yolları açık tutan karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize, temizlikten teknik altyapıya kadar her detayı titizlikle yöneten tüm personele ve enerji noktasında herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeyen Çoruh EDAŞ ekiplerine şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan kayıtlara göre belediye ve tur otobüsleri de dahil olmak üzere festival süresince 11 bin 835 araç ile yaklaşık 106 bin kişinin festivale katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Uzungöl, Güncel

