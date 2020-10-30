Uzunköprü Ergene Stadı yenileniyor - Son Dakika

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Ergene Stadı'nda yenileme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Erdoğan, stadda başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Erdoğan, 1988 yılında inşa edilen stadın yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacağını belirtti.

Çalışmaların saha zemininden başladığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ergene Stadımızın 32 yıl aradan sonra yenileme çalışmalarına başlanılmıştır.

Saha drenaj giderlerinin kontrolü için eskiyen ve tesviyesi bozulan birinci katman toprağın kaldırılması işlemleri yapılmakta olup futbol sahasının su giderlerini sağlayan çakıl taşlara ulaşılmıştır.

Drenaj deneme çalışmalarından sonra ise eski çakıl ve kumlar aynı şekilde 120 kamyon kum ile yenilenecek olup İpsala ilçemizden 16 adet tır ile birlikte doğal çim getirilerek serme işlemleri başlayacaktır."