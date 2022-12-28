Yavru zebrayı parçalayan aslan, hiç beklemediği bir anda darbe yedi

Doğal yaşam bazı zamanlarda adaletli yüzünü gösterirken, bazı zamanlarda da acımasız ama gerçek yüzünü gösteriyor. Bu duruma bir örnek daha yaşandı.

YAKALADIĞI ZEBRAYI MİDESİNE İNDİRECEKTİ

Hırçın aslan, yakaladığı zebrayı midesine indirmek istediği sırada inanılmaz anlar yaşandı. Arkadan canı pahasına koşan bir anne zebra, yavrusunu aslanın ağzından kurtarmayı başardı.

YÜZ BİNLERCE İZLENME ALDI

Sosyal medyada da viral olan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları da videoya yorum yağdırdı.