Doğal yaşam bazı zamanlarda adaletli yüzünü gösterirken, bazı zamanlarda da acımasız ama gerçek yüzünü gösteriyor. Bu duruma bir örnek daha yaşandı.
Hırçın aslan, yakaladığı zebrayı midesine indirmek istediği sırada inanılmaz anlar yaşandı. Arkadan canı pahasına koşan bir anne zebra, yavrusunu aslanın ağzından kurtarmayı başardı.
Sosyal medyada da viral olan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları da videoya yorum yağdırdı.
Son Dakika › Yaşam › Yavru zebrayı parçalayan aslan, hiç beklemediği bir anda darbe yedi - Son Dakika