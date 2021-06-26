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Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar - Son Dakika

Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar

26.06.2021 09:40

Son dakika gelişmesine göre Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar Polis memuru dedektif gibi iz sürüyor, vahşi hayatı görüntülüyor Doğada kamp kurarak özel fotokapanı ile vahşi hayatı görüntüleyen polis memuru, belgesel niteliğinde işler ortaya çıkarıyor.

Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar

Polis memuru dedektif gibi iz sürüyor, vahşi hayatı görüntülüyor

SAMSUN - Doğada kamp kurarak özel fotokapanı ile vahşi hayatı görüntüleyen polis memuru, belgesel niteliğinde işler ortaya çıkarıyor.

Kamuflajını giyiyor, doğaya kamp kuruyor. Polislik mesleğinden fırsat bulduğu anda doğada nesli tükenme tehlikesinde olan canlıları görüntülüyor. Samsun'da görevli Polis Memuru Caner İnan, yoğun iş temposundan vakit bulduğu anlarda çektiği görüntüler ve doğaya kurduğu fotokapanlarla vahşi hayatı kaydediyor.

Meslek hayatına 2001 yılında Artvin'de başlayan, akabinde Manisa'da görev yaptıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde mesleğini sürdüren Polis Memuru Caner İnan, doğada yaşayan canlıları belgeliyor. Küçük yaşında doğaya merak saran ve çalıştığı şehirlerinde doğayla iç içe olmasını bir avantaj bilen Polis Memur Caner İnan, kendi kısıtlı imkanlarıyla belgesel gibi görüntüler çekiyor. Şu ana kadar Samsun'da ormanlık alanlarda doğaya yerleştirdiği fotokapanlar veya kendi çekimleriyle kurt, karaca, sakar porsuk, peygamberdevesi böceği, kurt örümceği, kertenkele, bukalemun, ağaçkakan, tarla kiraz kuşu, nadir görülen zehirli ve etçil olan sarı örümcek gibi canlıların etkileyici görüntülerini çeken İnan, yaptığı işten büyük haz duyduğu söyledi.

"Canlıların yaşam şekillerini gördükçe hayrete düşüyoruz"

Doğadaki canlıları kaydetmekten haz duyduğunu söyleyen Caner İnan, "Hayvanları görüntülemek, canlıları belgelemek, belgelerken canlıların doğadaki yaşam standartlarını, hallerini izlemek bana ayrı bir haz veriyor. Bunları arşivlemek daha farklı bir duygu oluyor. Burada sürüngenlerden böcekgillerden, eklem bacaklılardan, dağdaki kurt, domuzlardan tamamen hepsini görüntülemeye çalışıyorum. Bu şekilde bazı arkadaşlarımız sadece kuş çekimi tarzına yönelmişlerdir. Bize, canlıların tamamını inceleyerek tüm yönleriyle havyan popülasyonunu görüntülemek daha güzel bir zevk veriyor. Tabii, canlıların yaşam şekillerini gördükçe hayrete düşüyorum" dedi.

"Gece dağda kalıyorum, kamp kuruyorum"

Fırsat bulduğu zamanlarda hemen ormanlık alanları gittiğini ifade eden İnan, "Bu çekimleri, tamamen kendi imkanlarımla yapıyorum. Yaptığımız işler yüksek teknoloji olduğu için biraz maddiyata dayanıyor. Ekstra fotokapanlardan faydalanıyoruz. Gece dağda kalıyorum. Kamp kuruyorum. Samsun'un yörelerinde Vezirköprü Kunduz Ormanları, Ankara yolu üzerinde Havza ve Kavak bölgelerinde bir hafta en fazla kalabildiğimiz zamandır. Destek almadığımızdan dolayı tamamen kendi imkanlarımızı kullandığımızdan biraz kısıtlı oluyor. Biz bu kısıtlamaları ayrı bir caba göstererek gidermeye çalışıyoruz. Canlılara yaklaşma esnasında kullandığımız teknoloji daha güzel olsa, daha orijinal işler ortaya çıkacak" diye konuştu.

Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar
Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Belgesel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Vahşi hayattan 'polisin kamerasına' yansıyanlar - Son Dakika


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