Vaka görülmeyen Nurhak'ta bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde kurallara azami derecede uyulduğu için kısa süre öncesine kadar vaka görülmeyen Nurhak ilçesinde bir sokak karantinaya alındı.



Nurhak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Karaçar Mahallesi Cemal Gürsel Sokağı'nda bulunan evlere giriş-çıkışı 14 gün süreliğine yasakladı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, bu kararın ardından ilçedeki korona virüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



İlçedeki korona virüs vakası sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde olduğunu belirten Kaymakam Koç, "Pandemi süreci boyunca devletimizin aldığı tedbirler ve bu tedbirlere vatandaşımızın ciddi manada uyumu neticesinde ilçemizde herhangi bir pozitif vaka görülmemişti. Sürecin başında biri ana hedef olmak üzere iki hedefimiz vardı. İlçemize virüsü sokmamak ve şayet bir şekilde bulaş gerçekleşirse yayılmadan kontrol altına almak. Pandemi sürecinin başından itibaren 4 buçuk ay boyunca ilçemizde virüsün görülmemesiyle ilk hedefimize, geçtiğimiz hafta talihsiz bir şekilde bir ailemize bulaşan virüsün sadece aile içinde kalmasıyla da ikinci hedefimize ulaştık" dedi.



İlçede testleri pozitif çıkan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Kaymakam Koç, "İl merkezinden ailesini ziyarete gelen ve Covid-19 olduğunu bilmeyen bir vatandaşımız ne yazık ki Kahramanmaraş'a döndükten sonra pozitif olduğu anlaşılıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Merhumun pozitif olduğu bilgisi üzerine filyasyon ekibimizin özenli çalışması ve özellikle ailenin maske ve mesafe kurallarına uymasıyla virüsün yayılmasının önüne geçilmiş oldu. Bu vatandaşlarımız sağlık durumları gayet iyi olup herhangi bir hastalık belirtileri olmamakla beraber izole edilmişlerdir. İlçemizdeki afaki pozitif vaka söylentileri doğru olmamakla birlikte pozitif vaka sayısı bir elin parmakları kadardır. Panik olmadan ama rahat da olmadan tedbiri elden bırakmamalıyız. Şu an için her şey kontrol altında olmakla beraber yeni normalleşme sürecinde tedbiri gevşetmek vahim sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ