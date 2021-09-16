Vaka tablosu paylaşıldı! Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 248 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 536 hasta taburcu olurken bugün 341 bin 4 test yapıldı.

BAKAN KOCA: BAŞARININ ŞARTI BİRLİKTE HAREKET ETMEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.02 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 66.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 182 BİN 546 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 153 bin 868 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 41 milyon 182 bin 546 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 633 bin 374 kişiye aşı yapıldı.

73 GÜN SONRA EN YÜKSEK VAKA

Bugünkü sayılarla birlikte yeni tabloya geçilen tarih olan 4 Temmuz'dan bu yana geride kalan 73 günlük süredeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

DÜN VAKA SAYISI 27 BİN 802 OLDU

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 802 de yeni vaka tespit edilmişti.