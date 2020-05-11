Vakıf Haftası sosyal medya etkinlikleriyle kutlanacak - Son Dakika

Vakıf Haftası etkinlikleri, "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla başladı.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, yaptığı açıklamada, Vakıf Haftası'nın bu yıl da 11-17 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklerle Türkiye genelinde kutlanmasının öngörüldüğü ancak Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları kanalıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Öztürk, bu seneki temanın "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır."

Öztürk, etkinliklerin Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları ile Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube üzerinden takip edilebileceğini aktardı.