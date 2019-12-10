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Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret

6 saat önce

Fransa'da Yargıtay geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya yönelik seks kasediyle şantaj davasında yargılanan Real Madridli oyuncu Karim Benzema'nın beraat talebini reddetti.

Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret, System.String[]

Fransa'da Yargıtay, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya yönelik seks kasetiyle şantaj davasında yargılanan Real Madridli oyuncu Karim Benzema'nın beraat talebini reddetti.


2015 yılında patlak veren olayda yaşanan son gelişme, Benzema'nın davadan kurtulması için son hamlesi olarak yorumlandı.

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Mathieu Valbuena, Karim Benzema, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:46 
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