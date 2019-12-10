Son Dakika › Dünya › Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret - Son Dakika Dünya
Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret
6 saat önce
Fransa'da Yargıtay geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya yönelik seks kasediyle şantaj davasında yargılanan Real Madridli oyuncu Karim Benzema'nın beraat talebini reddetti.
Fransa'da Yargıtay, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya yönelik seks kasetiyle şantaj davasında yargılanan Real Madridli oyuncu Karim Benzema'nın beraat talebini reddetti.
2015 yılında patlak veren olayda yaşanan son gelişme, Benzema'nın davadan kurtulması için son hamlesi olarak yorumlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:46
Son Dakika Valbuena'ya dava açan Benzema'nın talebi reddedildi! 23 yaşındaki hekime tecavüzle suçlanan profesörün avukatları, davadan çekildi Çıplak fotoğrafları basına sızan ABD'li vekil: İntihar etmek istedim 'Mucize çocuk' Laurent, üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı