Valentino Garavani Son Yolculuğuna Uğurlandı

23.01.2026 17:17
Dünyaca ünlü modacı Valentino Garavani, Roma'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İtalya'da 19 Ocak'ta hayatını kaybeden dünyaca ünlü modacı Valentino Garavani, bugün Roma'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Asıl adı Valentino Clemente Ludovico Garavani olan ve herkes tarafından Valentino olarak bilinen ünlü modacı için bugün başkentteki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda cenaze töreni yapıldı.

Töreni yöneten Rahip Pietro Guerini, Valentino'nun moda dünyasına yeni vizyonlar getiren, "ilahi bir bilgelik" ortaya koyan biri olmayı başardığını söyledi.

Bu arada Valentino'nun Roma'daki cenaze töreni, ünlüler geçidine sahne oldu.

Bazilikadaki törene, ABD'li aktris Anne Hathaway, İngiliz aktris Elizabeth Hurley, moda dünyasının ünlü isimlerinden Donatella Versace, Anna Fendi, Brunello Cucinelli ve Tom Ford ile Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri katıldı.

Asıl adı Valentino Clemente Ludovico Garavani olan ve herkes tarafından Valentino olarak bilinen tasarımcı, 11 Mayıs 1932'de Pavia kentine bağlı Voghera'da dünyaya geldi.

Modaya olan tutkusu ve ailesinin yönlendirmesiyle kendisini bu konuda Milano'da geliştiren Valentino, moda dünyasında Fransa'nın başkenti Paris'te parladı.

Kendi adını taşıyan moda evini ve markasını 1957'de kuran Valentino, 2007'ye dek burayı yönetti ve daha sonra yönetiminden ayrıldı. Valentino markası daha sonra 2012'de Katar merkezli bir şirket tarafından devralındı.

Moda camiasında "Valentino kırmızısı" olarak da bilinen en ikonik kırmızı tonunu ve ayrıca iyi kalıplar kullanmasıyla kendine has bir tarz oluşturan Valentino, Hollywood'dan birçok ünlü aktrisle çalıştı.

Kaynak: AA

