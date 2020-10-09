Vali Akbıyık, 120 kişiyi istihdam eden tekstil atölyesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Akbıyık, 120 kişiyi istihdam eden tekstil atölyesini ziyaret etti
09.10.2020 10:41
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde 120 kişiye iş imkanı sağlayan tekstil atölyesini ziyaret etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde 120 kişiye iş imkanı sağlayan tekstil atölyesini ziyaret etti.
Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile birlikte Yüksekova ilçesinde hizmete açılan tekstil atölyesini ziyaret ederek üretilen giyim malzemeleri ve cerrahi maskeleri yakından inceledi. Vali Akbıyık, 120 kişiye iş imkanı sağlayan işletme sahibi Senar İşleyen'i tebrik ederek çalışanlarla bir süre sohbet etti. - HAKKARİ
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