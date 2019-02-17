Vali Akbıyık'a Ziyaretler
1 saat önce
Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Kızılay
Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Hakkari
Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
İşgüzar, makamında ziyaret ettiği Akbıyık ile bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, İşgüzar'ın kentteki çalışmaları yerinde görmek için geldiğini söyledi.
Bu kapsamda Valiliği de ziyaret ettiğini aktaran Akbıyık, "Kızılayımız dünyanın her yerinde mazlum milletlerin, fakir fukaranın, afetzedenin, depremzedenin ve herkesin yanında olmuş, yardımına koşmuş bir teşkilat. Bu faaliyetleri ilimiz merkezi ve ilçelerinde de yürütüyorlar. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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