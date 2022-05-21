Vali Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde incelemelerde bulundu

21.05.2022 21:38
Vali Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, gittiği Derecik'te Kaymakam Ahmet Özdemir, 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ziya Çubuk ve Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya tarafından karşılandı.

Akbıyık başkanlığında düzenlenen ilçe koordinasyon ve muhtarlar toplantısında ilçedeki yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı, muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.

Ardından Ortaklar Jandarma Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Akbıyık, burada görevli jandarmaya başarı temennisinde bulundu.

İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle kurulan seralarda incelemelerde bulunarak üretim hakkında bilgi alan Akbıyık, daha sonra Şemdinli'ye bağlı Yaylapınar köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Yapımı süren köy camisi inşaatında incelemede bulunan Akbıyık, caminin bitirilmesi için gerekli desteğin sağlanması talimatını verdi.

Çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek çay içtikten sonra ilçeden ayrılan Akbıyık'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Kaymakam Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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