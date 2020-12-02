Vali Akbıyık'tan "Dünya Engelliler Günü" mesajı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Akbıyık, mesajında "3 Aralık engellilerin topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit ölçüde kullandırılması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edilmiştir. Engellilik doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde meydana gelebilecek bir kaza sonucunda da oluşabilmektedir. Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendileri ve ailelerinin değil tüm toplumun sorunudur. Bu nedenle toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insanda bir engelli adayıdır." ifadelerini kullandı.

"Bir takım engellerine rağmen, hayata tutunmaya çalışan ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız, toplumumuz için birer güç kaynağıdır." diyen Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturulması, onların yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, yalnızca engelli vatandaşlarımızı değil, tüm toplumu mutlu edecektir. Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetler, ailelerin desteklenmesi, bireylerin üretken duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması devletimizin asli görevleri arasındadır. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımız ile bu çabanın içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımızın 'Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve bu konudaki duyarlılığın artırılmasında katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." - HAKKARİ