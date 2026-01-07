Vali Akbıyık'tan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Vali Akbıyık'tan Gazeteciler Günü Kutlaması

07.01.2026 14:16
Muğla Valisi Akbıyık, gazetecilerin önemine vurgu yaparak 10 Ocak'ı kutladı ve teşekkür etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VİP Salonu'ndaki programda konuşan Akbıyık, vatandaşların habere hızlı ulaşabilmesi için gece gündüz demeden görev yapan tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Özverili ve fedakar çalışmaları için basın mensuplarına teşekkür eden Akbıyık, "Demokrasinin olmazsa olmaz taşlarından biri de basın ve basın özgürlüğüdür. Gazetecilik yalnızca özveriyle yapılan bir meslek değildir. Gazeteci, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesidir. Tarafsız bir şekilde görev yapan ilkeli gazetecilerimiz, toplumun sesi olma sorumluluğunu üstlenmektedir. Gazeteci aynı zamanda gerçeğin, doğrunun ve adaletin de sesidir." dedi.

Akbıyık, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde basının rolüne değinerek, demokrasinin sağlıklı işlemesi için toplumun bilgi almasının önemli bir konu olduğuna ifade etti.

Oluşturulan arşivlerin, geçmişe ışık tutarken dünle bugün arasında köprü oluşturduğuna da işaret eden Akbıyık, Muğla'nın değerlerini, kültürünü ve eşsiz doğal güzelliklerini etkili bir biçimde aktararak ilin tanıtımındaki katkıları için basın mensuplarına teşekkür etti.

Akbıyık, eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme, her alanda yürütülen haber ve yayın faaliyetleri sayesinde Muğla'nın gelişimine katkı sağlanacağına da vurgu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır" sözlerinin basının toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini ve gazeteciliğin ahlaki sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Akbıyık, "Her alanda başarılarıyla gurur kaynağımız olan kadınlarımızın basında da var olmaları bizler için gurur vericidir. Bu görevi yerine getiren tüm kadın basın mensuplarımızı ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurdukları gönül köprüleri sayesinde toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini anlatan Akbıyık, bu anlayışla 2026 yılını Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini, yıl boyunca gençlere yönelik eğitimden spora, kültür-sanattan teknolojiye uzanan etkinlik ve projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Akbıyık, il genelindeki yatırımlarla ilgili de bilgi paylaştı.

Kaynak: AA

