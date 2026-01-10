Vali Akın'dan İdareciler Günü Mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, devlet geleneğinin köklü bir parçası olan mülki idare amirliğinin, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve insan odaklı şekilde yürütülmesinde hayati bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Mülki idare amirliği mesleğinin, 10 Ocak 1971'de, kurumsal kimlik kazandığını, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978'de ise "İdareciler Günü" olarak ilan edildiğini anımsatan Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde, devlet ile millet arasında güçlü bağ kurarak görev yapan mülki idare amirlerimiz, hukukun üstünlüğü, kamu yararı ve hizmet anlayışı doğrultusunda büyük özveriyle çalışmaktadır. Zor koşullarda dahi sorumluluk bilinciyle hareket eden idarecilerimiz, toplumsal huzurun, kamu düzeninin ve kalkınmanın teminatıdır. Bu vesileyle, görevi başında bulunan tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, mesleğe emek vermiş, bugün aramızda olmayan idarecilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm idarecilerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu görev hayatı diliyorum."