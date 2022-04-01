Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

01.04.2022 16:32
Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar ve soruşturma hakkında da Aydoğan ailesini bilgilendiren Vali Akın, sosyal medya hesapları üzerinden de yaptığı paylaşımda, " AFAD, UMKE, jandarma, polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan adlı gencimizi Kızılırmak'ta arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizlerde çalışmaları yerinde inceleyerek aileyi bilgilendirdik" notunu paylaştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi
Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

YORUMLAR
500
İki genci öldürüp nehre atan güvenlik görevlileri hakkında 2 hafta önce hırsızlık soruşturması başlatılmış İki genci öldürüp nehre atan güvenlik görevlileri hakkında 2 hafta önce hırsızlık soruşturması başlatılmış Kırşehir Valisi Akın, kayıp genci arama çalışmalarını yerinde takip etti Kırşehir Valisi Akın, kayıp genci arama çalışmalarını yerinde takip etti

Hasan Aydoğan, İbrahim Akın, Kırşehir, Aydoğan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement