Vali Akın ve Rektör Karakaya, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Vali Akın ve Rektör Karakaya, üniversite öğrencileriyle buluştu

05.03.2022 16:55
Vali Akın ve Rektör Karakaya, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerleşkedeki Genç Ofis'te Vali Akın ve Rektör Karakaya, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Akın, "Öğrencilerin birbiriyle iletişim kurmalarını sağlayan, bireysel becerilerinin gelişmesine katkı sunan Genç Ofis, onların milli ve manevi değerlere sahip bir genç olarak yetişmesine de imkan tanımakta. Ülkemizin geleceği olan ve gençlerimizin iyi bir gelecek kurmaları için devletimiz onlara her türlü imkanı sağlamıştır. Bizler de onlara güveniyor, yenilikçi ve sürekli gelişen üniversitemizden mezun olduktan sonra ülkemizi bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Karakaya da gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, ülkeye faydalı bireyler olmalarını sağlamak için her türlü imkanı onlara sunduklarını aktardı.

Vali Akın ve Karakaya, öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelere de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Akın ve Rektör Karakaya, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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