Son Dakika Haberleri: Vali Aktaş Güvercinlik ve Çardak köylerinde incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Vali Aktaş Güvercinlik ve Çardak köylerinde incelemede bulundu

Vali Aktaş Güvercinlik ve Çardak köylerinde incelemede bulundu

7 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Güvercinlik ve Çardak köylerini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Vali Aktaş Güvercinlik ve Çardak köylerinde incelemede bulundu, System.String[]

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Güvercinlik ve Çardak köylerini ziyaret ederek, incelemede bulundu.


Güvercinlik köyündeki programına muhtarlık ziyareti ile başlayan Aktaş, muhtar Mustafa Yılmaz'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alırken, köy halkının taleplerini dinledi.


Daha sonra Güvercinlik İlkokuluna geçen Aktaş, okul müdürü Adnan Yıldız'dan okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkın bilgi aldı.


Okul bahçesinde öğrencilerle buluşan Aktaş, çocuklarla bir süre sohbet etti.


Çardak köyünde muhtar Adem Özer ile muhtarlık binasında görüşen Aktaş, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Aktaş, taziye evi, KÖYDES projesi kapsamında yapılan güneş enerji santrali, Çardak İmam Hatip Ortaokulunda incelemede bulunduktan sonra köyden ayrıldı.


Programlarında Aktaş'a, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ile il genel meclisinin bazı üyeleri eşlik etti.

İlhami Aktaş, Güvercinlik, Nevşehir, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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