Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi
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Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi

49 dakika önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tüzel kişilikleri kaldırılarak, Erzincan Belediyesi sınırları içine dahil edilen eski belde ve köylerdeki mahalle muhtarları ile biraraya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi, System.String[]
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tüzel kişilikleri kaldırılarak, Erzincan Belediyesi sınırları içine dahil edilen eski belde ve köylerdeki mahalle muhtarları ile biraraya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Belediyesine bağlanan Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit Belediyeleri ile Işıkpınar, Buğdaylı ve Büyükçakırman muhtarlarıyla biraraya geldi.

Hizmet verimliliğinin artırılması, kaynakların yerinde kullanımının sağlanması, hizmet aksamalarına engel olunması ve denetim alanındaki boşluğun doldurulması amacıyla 30 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'nin 30053 sayılı nüshasında yer alan Sınır Tespit kararı ile Erzincan Belediyesi sınırları içine katılan Erzincan İli Merkez İlçesine bağlı Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit Belediyeleri ile Işıkpınar, Buğdaylı ve Büyükçakırman köylerindeki mahalle muhtarları Erzincan Valiliği'nin organizasyonuyla düzenlenen toplantıda biraraya gelerek, sağlık, eğitim, güvenlik, ulaşım, altyapı, üstyapı ile ilgili taleplerini dile getirme imkanı yakaladı. - ERZİNCAN
Erzincan Belediyesi, Çukurkuyu, Kavakyolu, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
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