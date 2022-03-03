Vali Arslantaş'tan Burdur'da etkili olan kar ve yağmura ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Vali Arslantaş'tan Burdur'da etkili olan kar ve yağmura ilişkin açıklama Açıklaması

03.03.2022 03:00
Vali Arslantaş'tan Burdur'da etkili olan kar ve yağmura ilişkin açıklama Açıklaması

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle elektriği kesilen 7 bin 600 abonenin 4 bin 500'üne enerji verildiğini bildirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle elektriği kesilen 7 bin 600 abonenin 4 bin 500'üne enerji verildiğini bildirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, çalışmaları yürüttüğü İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar ve yağmurun etkili olduğunu söyledi.

Karayolları, Özel İdare ve belediyeler ve enerji dağıtım şirketlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirten Arslantaş, "İl genelinde kar ve yağmurdan dolayı 7 bin 600 abonenin elektriği kesildi. Şu an itibarıyla 4 bin 500'üne enerji verilmiş durumda. Sabaha kadar tamamına enerji verileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz bütün birimleriyle işinin başında duruma hakim"

Arslantaş, Isparta-Burdur, Denizli- Yeşilova, Çavdır- Tefenni ve Burdur- Antalya kara yollarında güvenlik gerekçesiyle tır ve kamyon türü araçların geçişine bir süre izin verilmemesine ilişkin, şu anda kapalı yolun bulunmadığını kaydetti.

Tüm ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Arslantaş, " Çeltikçi, Ağlasun ve Bucak ilçelerinde yağış yağmur olarak devam ediyor. 3 köyümüzde 3 evi su bastı. Bucak Sarıdere mevkisinde bir köy yolunda heyelan oldu. Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde 7'isi büyükbaş olmak üzere 12 hayvan telef oldu. Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar. Şu an itibarıyla yağıştan dolayı oluşacak olumsuzluklara yetecek durumdayız ve her şey kontrol altında. Sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceği ön görülüyor. Vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devletimiz bütün birimleriyle işinin başında, duruma hakim." diye konuştu.

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Enerji, Burdur, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Arslantaş'tan Burdur'da etkili olan kar ve yağmura ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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