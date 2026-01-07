Vali Atamaları Resmi Gazete\'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile birlikte vali atamaları ve görevden almaları yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi Selçuk Aslan Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Kararname kapsamında Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ise Düzce Valisi oldu. - DÜZCE
