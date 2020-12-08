Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına Düzce Valisi Cevdet Atay'da katıldı.

Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Komutanı vekili Yarbay Çağatay Arpaçay ile beraber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı.

Video konferans toplantısında; Korona virüs ile mücadele konusunda illerdeki durum ve tedbirler değerlendirilirken Bakan Soylu korona virüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerden, aşıya önderlik etmelerini istedi. - DÜZCE