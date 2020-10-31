Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi - Son Dakika

Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi

31.10.2020 11:38
Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ve bin 300 kişinin istihdam edildiği Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek üretim hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ve bin 300 kişinin istihdam edildiği Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek üretim hakkında bilgiler aldı.

Vali Cevdet Atay fabrika ziyaretleri kapsamında, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte tekstil sektörünün pazar lideri Realkom tekstil fabrikasını ziyaret ederek, üretim alanında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Realkom Genel Müdür Mutlu Kayan fabrika hakkında bilgiler verdi. Mutlu Kayan, dünyanın bir çok ünlü markasına ürün yaptıklarını belirterek "1300 çalışanımız ile son derece özverili bir ekiple ayda 500 bin adet dokuma giysi üretim kapasitesine sahip tam entegre bir firmayız" dedi. - DÜZCE

Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi
Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi
Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi
Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi

İstihdam, Fabrika, Pazar, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi - Son Dakika


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