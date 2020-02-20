Vali Atik, Halk Günü'nde sorunları dinledi - Son Dakika
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Vali Atik, Halk Günü'nde sorunları dinledi

7 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Halk Günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Atik, Halk Günü'nde sorunları dinledi, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Halk Günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.


Atik, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlarla bir araya geldi.

Devletin sıcak yüzünü vatandaşlara en iyi şekilde yansıtmak istediklerini belirten Atik, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak bizim öncelikli görevimizdir. İşin takipçisi olacağız. Halkla toplantılarımız devam edecek." dedi.


Vatandaşlar da duyarlığından dolayı Atik'e teşekkür etti.


Programa, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan, Lokman Düzgün, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve kurum müdürleri katıldı.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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