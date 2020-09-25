Vali Aydoğdu'dan sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ziyaret gerçekleştirerek, bir süre sohbet etti.

Aydoğdu, hastanenin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık görevlilerinin çok büyük fedakarlıklarla hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da salgında artış yaşandığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz bu salgın döneminde tam da küçük kıyameti yaşadık. Eğer virüslü iseniz, çocuğunuz, eşiniz sizden kaçıyor. Çok enteresan bir şey bu küçük kıyamet durumunda kaçmayan tek bir grup var o da sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarının kendi çocuklarından, kendi hayatlarından fedakarlık yaparak, hastaları ile ilgilenip canhıraş bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Gerçekten inanılmaz bir başarı hikayesi yazdınız. Vicdanı olan aklıselim olan herkes bunu biliyor. Bu kolay bir şey değil. Aksaray bu işin üstesinden mükemmel bir şekilde geldi. Bu mücadelede Aksaray'da doktorlarımız, hemşirelerimiz, memurlarımız, şoförlerimiz ve diğer sağlık çalışanları büyük bir gayret gösterdi. Biz her zaman sizlerin yanındayız."