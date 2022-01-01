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Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi - Son Dakika

Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi

01.01.2022 03:55
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla dakikalar kala denetime çıkarak sürücülere çikolata ikram edip polise kendi elleriyle baklava yedirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla dakikalar kala denetime çıkarak sürücülere çikolata ikram edip polise kendi elleriyle baklava yedirdi. Sobada pişirdiği kestaneleri polis ekiplerine ikram eden Vali Aydoğdu, doğum günü olan bir polis memurunun da pastasını keserek kendi elleriyle yedirdi.

Aksaray'da yeni yıla dakikalar kala Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya ile birlikte Aksaray Ankara ve Adana Karayolundaki uygulama noktalarını ziyaret etti. Burada polis ve jandarma ekiplerinin bir bir yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, noktada bulunan soba üzerinde kendi elleriyle kestane pişirip tepside ekiplere ikram etti. Yoldan geçen araçları da durdurarak sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, vatandaşlara çikolata ikramında bulundu. Ardından diğer uygulama noktasına geçen Vali Aydoğdu, burada da baklava ikram ettiği polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava yedirdi. Burada doğum günü olan Polis Memuru Nusret Gedik'in (52) ailesi polis memurunun görev yerine gelerek araç kaputu üzerinde doğum günü sürprizi yaptı. Mumları yanan pastayı Vali Aydoğdu ile birlikte üfleyen polis memuruna yine Vali Aydoğdu kendi elleriyle pasta yedirdi. Ardından noktaya geçen Vali Aydoğdu, saatler 00.00'ı gösterdiğinde polis ve jandarma telsizinden anons ederek emniyet ve jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı.

"İnşallah 2022 yılı daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu olur"

Ardından bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, "2021 yılının son akşamını 10 dakika kala 2022'ye gireceğiz. Şu anda Aksaray'da hem emniyet mensuplarımızla, jandarma mensuplarımızla beraber 2022'ye giriyoruz. Herkes ailesiyle giriyor bizim de ailemiz ekip arkadaşlarımız. Bazen birbirimize mesaj gönderirken şöyle diyoruz; Size huzur ve mutluluk getirsin. Huzur ve mutluluk insanın kendisindedir, bulunduğu ortamdadır, mekanlardır, kendi iç dünyasındadır. Siz huzurlu ve mutluysanız gittiğiniz her yeri de huzurlu ve mutlu yaparsınız. İnşallah biz Aksaray'daki güzellikleri sevgiyi saygıyı birbirimize olan hoşgörüyü 2022 yılında da taşıyacağız. 2022 yılının sizlere, bizlere, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2022 yılı, 2021 yılından daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu olur. Burada yapmamız gerekenlerden en önemli şey şu gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti etik stratejik konumda. Biz hep birlikte bu cennet ülkemizi daha güzel, daha iyi, daha yaşanabilir hale getirmek için elbirliği ile inşallah çalışacağız. Bugün gerçekten arkadaşlarımızla birlikte yol kontrollerini de yaptık, sizde gördünüz. Aksaray'da İç Anadolu'nun en huzurlu şehirlerinden birisi. Bu şehrin daha huzurlu olması için arkadaşlarımızla el birliği ile çalışacağız inşallah. En duygusal şekli de şu; Herkes evinde eşiyle, çocuklarıyla 2022 yılını beklerken bizim jandarmamız, polisimiz, bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu 2022 yılına daha huzurlu ve mutlu girmemiz için gece gündüz burada nöbet tutuyor. Bizleri daha huzurlu olmamız için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Cenabı Allah onlara zeval vermesin. 2022 yılının hepimize sevgi, huzur, mutluluk anlamında, birlik, beraberlik anlamında güzellikler getirmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah huzur getirsin, mutluluk getirsin zaten huzurun, mutluluğun olduğu yerde de inşallah diğerleri de gelir" diye konuştu. - AKSARAY

Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi
Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi

YORUMLAR
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Hamza Aydoğdu, Jandarma, Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi - Son Dakika
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