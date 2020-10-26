Vali Baruş, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destek istedi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatyalıları "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası çerçevesinde Türkiye genelinde 11 Kasım'da düzenlenecek olan Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili toplantı Vali Aydın Baruş Başkanlığında yapıldı.

Vali Baruş Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ilgili kurum müdürlerinin bir araya gelerek eksikliklere mahal bırakmadan planlamalarını yaparak 11 Kasım'a kadar hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.

Türkiye'de orman varlığını artırılması ve vatandaşlarda ağaçlandırma konusunda bilinç oluşturmak istediklerini aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Türkiye ağaçlandırma konusunda çok başarılı bir ülke. Son yıllarda orman varlığını ciddi bir şekilde artırdı fakat biliyorsunuz her yıl bilinçsizce davranışlardan, ihmalden kaynaklanan ve ya bazı yerlerde kasten yapılan orman yangınları nedeniyle bu ağaçlarımızın önemli bir kısmını kaybediyoruz. Hem bunu telafi etmek hem de bu ormanlarımızın oranını yukarı taşımak açısından çok önemli. Çocuklarımızda bu bilinç oluşturulduğu takdirde gelecekte ormanlarımız sahipsiz kalmaz. Malatya toprağına ve havasına nefes olalım."

Baruş, kampanya kapsamında ülke genelinde 83 milyon fidan dikileceğini belirterek, "Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına www.gelecegenefes.com internet adresinden fidan sahiplenme veya fidan bağışlama yoluyla tüm Malatyalıları kampanyaya katılmaya davet etti.