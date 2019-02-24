Vali Baruş, Gençlerle Sabah Namazında Buluştu

Malatya Valisi Aydın
Baruş, "Gençlik Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi Hacı Yusuf Taş Cami'sinde Malatya Valiliği
'nin koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği "Gençlik Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Vali Kaban
, etkinlikte gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından sabah namazı kılındı.
Namazın ardından Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen
, gençlere günlük hayatta dikkat etmeleri gereken konuları anlatarak, kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları hususunda tavsiyelerde bulundu.
Daha sonra Baruş, cami avlusundan vatandaşlara çorba ikram etti.