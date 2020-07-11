Vali Baruş okullarda inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş spor alanları yapılması planlanan TOBB Hafız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Mahmud Celaleddin Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Avni Kığılı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesini ziyaret eden Baruş, Müdür Yardımcısı Ali Kaplan'dan okulun durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sportif faaliyetlerden geri kalmaması gerektiğini ifade eden Baruş, "Bu nedenle gereken çalışmaları yapıyoruz. Okullarımızda İl Müftülüğünün de desteğiyle en iyi hafız yetiştiriciler görevlendirerek öğrencilere camilerde de uygulama alanı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

İncelemeleri sırasında Baruş'a İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve İl Müftüsü Veysel Işıldar eşlik etti.