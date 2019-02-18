Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş'a Ziyaret

Vali Bektaş'a Ziyaret

1 saat önce

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili toplantıya katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Güner ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan'ın Vali Bektaş'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarette toplantı konusunda bilgi sunulup, hayırlı olsun dileğinde bulunulduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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