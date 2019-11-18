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Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den Çocuk Evlerine ziyaret

7 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den Çocuk Evlerine ziyaret, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.


Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Meral Bilmez'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenip isteklerini dinleyen Meral Bilmez, çocukların odalarını gezerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Çocuk Evlerinden sorumlu yetkilisinden bilgi aldı.


Meral Bilmez, çocuklarla fotoğraf çektirdikten sonra programını tamamladı. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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