Vali Bilmez'in eşinden 117 yaşındaki Hüseyin dedeye ziyaret - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, 117 yaşındaki Hüseyin Sayıner'i evinde ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ile Altıntepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 117 yaşındaki Hüseyin Sayıner'i ziyaret etti. Sayıner tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, Sayıner'in yaklaşık 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Rahime Sayıner için dua ederek başsağlığı diledi.

Sayıner'in sağlığı hakkında da kendisinden bilgi alan Bilmez, Sayıner'e her zaman yanında olduklarını söyledi.

Sayıner, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti. - VAN