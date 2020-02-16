Vali Bilmez karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Vali Bilmez karla mücadele çalışmalarını inceledi

7 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gece geç saatlerde kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bilmez karla mücadele çalışmalarını inceledi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gece geç saatlerde kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.


Son 26 yılın en çetin kışının yaşandığı Van'da, büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ilk anından itibaren kent merkezi ve kırsal alanlarda hummalı bir çalışma yürüten belediyenin karla mücadele ekiplerini bir an olsun yalnız bırakmayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekiplere büyük moral ve motivasyon sağlıyor. Son olarak dondurucu soğukta gece yarısı İkinisan Caddesine gelerek burada yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Bilmez, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra İkinisan Caddesinden yaya olarak Zübeyde Hanım Caddesine geçen Vali Bilmez, ara sokaklarda İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Ekiplere kolaylıklar dileyen Bilmez, yine yaya olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden Ordu Caddesi, oradan da İskele Caddesinde yürütülen çalışmaları takip etti.


Büyükşehir Belediyesinin ana caddelerde, İpekyolu Belediyesinin ise ara cadde ve sokaklarda aynı anda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Bilmez, karla mücadelenin 7/24 esaslı devam ettiğini vurguladı. Bilmez, "Vatandaşlarımızın rahat etmeleri için ekiplerimiz tarafından geceli gündüzlü çalışmalar sürdürülüyor. Bu süre zarfında vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını ve özellikle çalışma yapılan sokaklarda araç parketmemelerini rica ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımız mesai saatlerinin çok çok üzerinde çalışmakta. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Vali Mehmet Emin Bilmez'e incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş ve ilgili yöneticiler eşlik etti. - VAN

Emin Bilmez, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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