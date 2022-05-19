Vali Bilmez Van'dan törenle uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Bilmez Van'dan törenle uğurlandı

19.05.2022 17:01
Vali Bilmez Van'dan törenle uğurlandı

Kararname ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Mehmet Emin Bilmez, düzenlenen törenin ardından Van'dan ayrıldı.

Kararname ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Mehmet Emin Bilmez, düzenlenen törenin ardından Van'dan ayrıldı.

Vali Bilmez, Valilikte düzenlenen programda, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar ve kent sakinleriyle vedalaştı.

Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Valilik bahçesinde kendilerini uğurlamaya gelenlerle görüştü, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev süresince kentte önemli projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kentin birlik ve beraberliğini çok önemsediğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kadim ve müstesna illerinden olan Van'ımızda göreve başladığımda hedefim kenti daha modern ve daha yaşanır bir hale getirmek, birlik beraberliği tesis etmek ve vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmekti. Bunun için milletvekillerimiz, siyasilerimiz, yerel yönetimlerimiz, güvenlik güçlerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız ve diğer STK'larımızla şehrimize hizmet etmek ve bu birlik beraberliği tesis etmek için elimizden geleni yaptık. Bunu başardığımıza da inanıyorum. Valiliğim döneminde yaşanan bir çok kritik olayı işte bu birlik, beraberlik, gerek yöneticilerimiz, gerekse vatandaşlarımızla istişare ederek anında müdahalelerde bulunarak sorunsuz atlatmayı başardık. Biz bu gücümüzü devletimizden ve vatandaşlarımızın bize olan güveninden aldık. Elhamdülillah Allah bizi mahcup etmedi."

Bilmez, daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaştı, helallik istedi.

YORUMLAR
500
Van Valisi Bilmez'i uğurlama kuyruğu Van Valisi Bilmez'i uğurlama kuyruğu Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor
Kaynak: AA

Emin Bilmez, Kararname, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Bilmez Van'dan törenle uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Bilmez Van'dan törenle uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement