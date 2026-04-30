Vali Bozkurt’tan orman yatırımlarına yakın takip

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve 2026 yılı planlamaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyarette özellikle ağaçlandırma, toprak koruma ve mera ıslahı projeleri ele alınarak ilin doğal kaynaklarının korunmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

2026 YILINDA 300 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Yapılan değerlendirmelerde, 2026 yılı programı kapsamında geniş çaplı çevre çalışmaları planlandığı açıklandı. Buna göre 175 hektar alanda ağaçlandırma tesis çalışması yapılırken, 440 hektar alanda bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca 300 hektar alanda toprak muhafaza tesis, 120 hektar alanda bakım, 100 hektar alanda sel kontrol projeleri ve 500 hektar alanda mera ıslahı çalışmaları yürütülecek. Tüm bu projeler kapsamında toplam 300 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

FİDAN ÜRETİMİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VURGUSU

Ağrı Orman Fidanlık Şefliği’nde ise 2026 yılı içerisinde 150 bin fidan üretimi ve 200 bin fidanın bakımının yapılması planlanıyor. Vali Önder Bozkurt, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede doğal kaynakların korunması, erozyonla mücadele ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, çevre yatırımlarının ilin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Haber: Servet Arslan