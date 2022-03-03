Vali Çağatay: "Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çağatay: "Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir"

03.03.2022 00:57
Vali Çağatay: "Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir"

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin tam bir huzur şehri olduğunu belirterek, "Bitlis, terörün artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden bir tanesidir" dedi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin tam bir huzur şehri olduğunu belirterek, "Bitlis, terörün artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden bir tanesidir" dedi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) toplantı salonunda gerçekleştirilen asayiş toplantısına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve birim amirleri katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çağatay, Bitlis'in Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bunu bütün istatistiklere dayanarak gururla söylüyorum. Örnek olsun diye söylüyorum, Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve uyuşturucuya bağlı ölümlerin yaşanmadığı nadir illerden biridir. Bitlis'in asayiş anlamında çok huzurlu olmasından dolayı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızın da çok yüksek gayretleri var bu anlamda. Gerek İl Emniyet Müdürümüze gerekse İl Jandarma Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada da kentteki asayiş olaylarını değerlendirmek için toplandık. Çünkü yavaş yavaş kış şartları ortadan kalkıyor. Önümüzde bir bahar ayı, bahar ayından sonra da yazın turizm sezonunda ciddi bir artış yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Bitlis merkezde yıllardır problem olan dere yatağını temizledik. Onun üzerine inşaat faaliyetleri başlayacak. Yoğun bir turist beklentisi var. İnşallah vatandaşlarımız buraya geldiklerinde huzur içinde gezilerini yapacaklar. Buradan huzurlu mutlu ayrılacaklar" diye konuştu.

Toplantıda terör olaylarına da değinen Vali Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişte yaşanan teröre dair algı aslında Bitlis'te yaşanmamış, ama yine de bizim ilimizde de ne yazık ki şehit verdiğimiz olaylar oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği çok sayıda olay yaşandı. Bunu gururla söylüyoruz. Bitlis tam bir huzur şehridir. Bitlis, terörün artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden bir tanesidir. Bu manada İçişleri Bakanımızın bize çok yoğun telkinleri vardır. Vatandaşlarımızın gerek asayiş gerekse terör açısından hiçbir sıkıntı yaşamaması için 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin arkadaşlarımız görevlerini icra ediyorlar." - BİTLİS

YORUMLAR
500
Vali Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti Vali Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti Vali Çağatay: 'Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir' Vali Çağatay: 'Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir'

Celal Özcan, Türkiye, Asayiş, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Çağatay: 'Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir' - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çağatay: "Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement