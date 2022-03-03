Vali Çağatay: "Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir" - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin tam bir huzur şehri olduğunu belirterek, "Bitlis, terörün artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden bir tanesidir" dedi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) toplantı salonunda gerçekleştirilen asayiş toplantısına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve birim amirleri katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çağatay, Bitlis'in Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bunu bütün istatistiklere dayanarak gururla söylüyorum. Örnek olsun diye söylüyorum, Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve uyuşturucuya bağlı ölümlerin yaşanmadığı nadir illerden biridir. Bitlis'in asayiş anlamında çok huzurlu olmasından dolayı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızın da çok yüksek gayretleri var bu anlamda. Gerek İl Emniyet Müdürümüze gerekse İl Jandarma Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada da kentteki asayiş olaylarını değerlendirmek için toplandık. Çünkü yavaş yavaş kış şartları ortadan kalkıyor. Önümüzde bir bahar ayı, bahar ayından sonra da yazın turizm sezonunda ciddi bir artış yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Bitlis merkezde yıllardır problem olan dere yatağını temizledik. Onun üzerine inşaat faaliyetleri başlayacak. Yoğun bir turist beklentisi var. İnşallah vatandaşlarımız buraya geldiklerinde huzur içinde gezilerini yapacaklar. Buradan huzurlu mutlu ayrılacaklar" diye konuştu.

Toplantıda terör olaylarına da değinen Vali Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişte yaşanan teröre dair algı aslında Bitlis'te yaşanmamış, ama yine de bizim ilimizde de ne yazık ki şehit verdiğimiz olaylar oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği çok sayıda olay yaşandı. Bunu gururla söylüyoruz. Bitlis tam bir huzur şehridir. Bitlis, terörün artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden bir tanesidir. Bu manada İçişleri Bakanımızın bize çok yoğun telkinleri vardır. Vatandaşlarımızın gerek asayiş gerekse terör açısından hiçbir sıkıntı yaşamaması için 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin arkadaşlarımız görevlerini icra ediyorlar." - BİTLİS