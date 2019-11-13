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Vali Çağatay'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

8 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Barış Pınarı Harekatı görevindeyken Tel Abyad'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın'ı evinde ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Barış Pınarı Harekatı görevindeyken Tel Abyad'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın'ı evinde ziyaret etti.


21 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Taşkın, görev aldığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayağından, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesinden taburcu olup baba ocağı Adilcevaz'a gelen Taşkın'ı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


Vali Çağatay, operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın'ın tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) devam edeceğini ifade ederek, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi.


Gazi babası Cemal Taşkın ise, ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yaşadığımız bu süreçte herkes yanımızda bulunarak bizlere destek olmaya çalıştı. Allah devletimizi var etsin. Sizlerden de razı olsun" dedi.


Vali Oktay Çağatay'a Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül de eşlik etti. - BİTLİS

Barış Pınarı Harekatı, Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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